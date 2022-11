And Also the Trees dão dois concertos em Portugal no próximo ano

Os britânicos And Also The Trees irão regressar a Portugal em 2023, para dois concertos em Porto e Lisboa, pela mão da promotora At The Rollercoaster.

Fundados em 1979, os And Also The Trees são uma das bandas mais influentes do período pós-punk, tendo lançado até à data 15 álbuns de estúdio. O mais recente, “The Bone Carver”, foi editado este ano.

Os And Also The Trees subirão ao palco do Hard Club (Porto) e do RCA (Lisboa) a 3 e 4 de março, respetivamente. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais pelo preço de 22 euros.