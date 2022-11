A interminável guerra dos Oasis: Liam Gallagher chama “anãozinho triste” e “homenzinho horrível” ao irmão Noel

Liam Gallagher voltou a atacar o seu irmão, Noel, a quem chamou de “anãozinho triste”.

No Twitter, o músico foi questionado por um fã sobre se o documentário “Knebworth 22”, que mostra os bastidores do concerto que Liam deu este ano no Knebworth Park (Reino Unido), iria conter canções dos Oasis.

“O rufiazinho não deixou”, afirmou. “E também não deixou que usássemos a versão que fiz em homenagem ao Taylor Hawkins ['Live Forever']. É um homenzinho horrível”.

Confrontado sobre os elogios que Noel lhe fez, Liam contra-atacou: “O que ele diz e faz são duas coisas diferentes. É um anãozinho triste”.