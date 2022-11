Reveladas as circunstâncias da morte de Jason David Frank, ator de “Power Rangers”

Foram reveladas as causas da morte do ator Jason David Frank, que foi encontrado morto num hotel do estado norte-americano do Texas, no passado sábado. Tinha 49 anos.

De acordo com o website “TMZ”, o ator ter-se-á suicidado após discutir com a sua esposa no hotel em que ambos deram entrada na sexta-feira, em quartos separados. Os funcionários do hotel relataram ao site noticioso que o casal se envolveu em várias discussões ao longo da noite, e foram obrigados a intervir em alguns desses momentos.

Por volta das 5h da madrugada, as autoridades foram chamadas ao local após a esposa de Jason David Frank se ter mostrado preocupada com o bem-estar deste. O corpo do ator foi encontrado na casa de banho do seu quarto. O casal estaria a meio de um processo de divórcio.

Jason David Frank era sobretudo conhecido pela sua prestação em “Power Rangers”, série onde interpretou o Ranger Verde.