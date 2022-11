Posto Emissor #126: BLITZ convida Hernâni Miguel. Do legado do álbum “Rapública” às míticas noites de Lisboa

Hernâni Miguel, nome incontornável da noite lisboeta, antigo manager dos Da Weasel e produtor executivo da coletânea “Rapública”, que há 28 anos colocou o hip-hop português no mapa, é o convidado da semana do Posto Emissor. No momento em que as canções do mítico álbum de 1994 ficam finalmente disponíveis em streaming e o disco é editado, pela primeira vez, em vinil, fala-nos do legado de “Rapública” e de como, com ele, a música negra chegou ao grande público.

O êxito transversal de ‘Nadar’, a importância da mensagem antirracismo “Todos Diferentes, Todos Iguais”, o recente regresso dos Da Weasel aos palcos, as recordações dos loucos anos 80 e 90 no Bairro Alto e as amizades que desenvolveu com Zé Pedro ou Rodrigo Leão são outros assuntos abordados na conversa com Hernâni Miguel no podcast da BLITZ.

No Posto Emissor desta semana, falamos ainda sobre as primeiras confirmações para o festival MEO Kalorama, as polémicas em que estão envolvidos os músicos que aceitaram atuar no Campeonato Mundial de Futebol, no Catar, e o novo livro de Nick Cave, “Fé, Esperança e Carnificina”. Deixamos-lhe ainda, como é hábito, as melhores sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

