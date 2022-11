“Não tenho de trabalhar mais um dia na minha vida”: aos 32 anos, Iggy Azalea vende todo o seu catálogo musical

Iggy Azalea vendeu todo o seu catálogo musical, por um valor na ordem dos oito dígitos.

A “Billboard” citou “uma fonte próxima do negócio”, que revelou que a rapper chegou a acordo com o Domain Capital Group para a venda dos direitos sobre as suas canções.

Incluída no negócio estará uma alínea que permitirá a Iggy Azalea continuar a lucrar com as masters das suas gravações. O valor exato do negócio não foi revelado.

Nas redes sociais, Iggy Azalea confirmou que irá proceder à venda. “Vendi o meu catálogo a quem quis, por um valor que significa que não tenho de trabalhar um dia mais na minha vida”, escreveu, no Twitter.

Questionada sobre o porquê de ter decidido vender o seu catálogo, a rapper respondeu que tem “um negócio no qual quero investir”.

O último álbum de Iggy Azalea, “The End of An Era”, foi lançado em 2021.