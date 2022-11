“Há meia dúzia de artistas que têm um sucesso em Portugal que não têm em lado nenhum. Não sei qual é o gatilho”, afirma Vasco Sacramento

Em entrevista ao podcast da BLITZ, Vasco Sacramento, diretor da agência Sons em Trânsito, recordou o dia em que, a recuperar de uma cirurgia, recebeu uma proposta para trazer o então desconhecido Benjamin Clementine a Portugal, falando da relação especial que alguns artistas criam com o nosso país.



“[No hospital] não tinha sono, peguei no telemóvel e tinha um e-mail da agente do Benjamin Clementine. Fui ouvir e nessa mesma noite avancei para a contratação”, recorda o promotor de concertos e agente de numerosos artistas.



“Há meia dúzia de artistas que têm um sucesso em Portugal que não têm em lado nenhum. Não sei qual é o gatilho”, admite, dando alguns exemplos.

Pode ouvir a resposta completa a partir dos 32m 40s.