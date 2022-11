Festival da Eurovisão anuncia grandes mudanças: só o voto do público decidirá quem chega à final

No próximo ano, a Eurovisão terá novas regras. Depois da polémica da troca de favores entre júris de vários países, na edição de 2022 do certame, em 2023 apenas o voto do público decidirá quem passa à final.

Na final, os júris profissionais já poderão votar. Outra mudança prende-se com o facto de os países que não estiverem a concurso poderem votar, tanto nas semi-finais como nas finais. Os votos destes países contarão como votos do “Resto do Mundo” e deverão ajudar a refletir o “impacto global” da Eurovisão, acredita a organização.

As medidas foram anunciadas após terem sido detetadas irregularidades na votação do concurso que decorreu este ano, em Itália. Envolvidos terão estado os júris de Azerbaijão, Geórgia, Montenegro, Polónia, Roménia e San Marino.

Em 2022, a Eurovisão foi ganha pela Kalush Orchestra, da Ucrânia. Devido à guerra que decorre no seu território, não será a Ucrânia a receber o evento no próximo ano, mas sim a cidade de Liverpool, em Inglaterra.