Willow Smith, filha de Will Smith, junta-se aos Smashing Pumpkins para cantar ‘Cherub Rock’: veja aqui

Os Smashing Pumpkins atuaram no passado sábado em Los Angeles, naquela que foi a última data da “Spirits on Fire Tour”, a sua digressão conjunta com os Jane's Addiction.

Durante o espetáculo, os Pumpkins contaram em palco com a ajuda de uma fã especial: Willow Smith, filha de Will Smith.

A artista não cantou, mas tocou guitarra ao lado de Billy Corgan e James Iha em ‘Cherub Rock’, um dos clássicos dos Smashing Pumpkins.

Recorde-se que o grupo lançou recentemente a primeira parte da sua nova “ópera rock”, “Atum”. Veja o vídeo: