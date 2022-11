Um piano em fogo, t-shirts voadoras e os maiores êxitos: Adele regressou aos palcos em Las Vegas e estava "nervosa, assustada e muito feliz"

Adele iniciou na passada sexta-feira uma residência em Las Vegas que se prolongará até março do próximo ano. A artista subiu ao palco do hotel Caesars Palace e confessou: “Estou tão nervosa e tão assustada e muito feliz. As coisas podem soar um bocado tremidas porque os meus nervos estão fora de controlo… Esta é uma semana gigante para mim. O último episódio do ‘Walking Dead’ passa no domingo”.

Numa plateia de mais de 4 mil pessoas, estavam o seu filho, Angelo, de 10 anos, e o namorado, o agente desportivo Rich Paul. Além de apresentar canções incontornáveis, como ‘Hello' ou ‘Someone Like You’, e outras do mais recente álbum, “30”, editado há um ano, a cantora britânica disparou t-shirts para a plateia e aproximou-se do público para recordar memórias de quando era criança ao cantar ‘When We Were Young’. Veja alguns vídeos da atuação.

Recorde-se que esta residência, já completamente esgotada, tinha sido adiada, abruptamente, em janeiro passado, quando Adele resolveu cancelá-la, pouco tempo antes de começar, por não estar contente com a cenografia. Agora, em palco, a artista agradeceu à equipa do Caesars Palace, garantindo que muito dos rumores que circularam desde janeiro não têm fundo de verdade: “Disseram que eu ia trocar de hotéis e de teatros e todas essas coisas e nunca me perguntaram nada sobre o assunto”.