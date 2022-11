Morgan Freeman criticado por participar na cerimónia de abertura do Mundial do Catar

Morgan Freeman está a ser duramente criticado após ter marcado presença na cerimónia de abertura do Mundial do Catar, que arrancou este domingo.

O ator norte-americano narrou um segmento intitulado “The Calling”, dizendo ao público presente: “O futebol engloba o mundo, une as nações no seu amor pelo desporto-rei. O que une as nações une as comunidades”.

A sua presença num Mundial marcado pela polémica, dado o historial do Catar com violações de direitos humanos, não agradou aos fãs. “Um homem que interpretou Nelson Mandela, que sabia mais que ninguém o impacto e a importância do isolamento de um país de forma a alterar as políticas desse país… É desapontante”, comentou um deles, no Twitter, citado pelo “NME”.

Entre acusações de “vendido”, houve também quem usasse palavras mais fortes: “Espero que o dinheiro manchado com sangue do Qatari tenha valido a pena”.