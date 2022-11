Florence Welch partiu o pé durante concerto de Florence + The Machine em Londres. A digressão foi adiada

Os Florence + The Machine irão adiar a sua nova digressão pelo Reino Unido, devido a uma lesão da vocalista Florence Welch.

No Instagram, Welch revelou ter partido um pé durante o espetáculo na O2 Arena, em Londres, na passada sexta-feira. A cantora é conhecida por se apresentar descalça, em palco.

“Não me está no sangue adiar um concerto, e muito menos uma digressão. Mas estou cheia de dores”, continuou. “Estou desolada. Adoro-vos, e peço desculpa a todos os que estão desapontados”.

A digressão dos Florence + The Machine pelo Reino Unido foi entretanto adiada para 2023, com as novas datas a serem anunciadas em breve. Recorde-se que o grupo foi um dos destaques da edição deste ano do NOS Alive.