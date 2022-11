Roger Waters lança nova versão do clássico ‘Comfortably Numb’, dos Pink Floyd: ouça aqui

Roger Waters lançou uma nova versão de ‘Comfortably Numb’, um dos maiores clássicos que compôs para os Pink Floyd.

Esta nova versão foi gravada durante a nova digressão do músico pelos Estados Unidos, a “This Is Not a Drill Tour”, e conta com a colaboração de nomes como Nigel Godrich e Jonathan Wilson.

Em comunicado, Waters explicou que esta versão foi pensada durante o confinamento, precisamente para abrir os espetáculos da digressão “This Is Not a Drill”. Recorde-se que esta digressão passará pela Altice Arena, em Lisboa, a 17 e 18 de março do próximo ano.

Ouça aqui a nova versão de ‘Comfortably Numb':