“Por Este Rio Acima”, 40 anos depois: Fausto Bordalo Dias este sábado e domingo na Aula Magna

Algo espantoso aconteceu na música que se fazia em Portugal no ano de 1982: nesses 12 meses, lançaram-se discos como “Independança”, dos GNR, a estreia homónima dos Heróis do Mar, “Kualuka Kuetu”, de Bonga, “Também Eu”, da Banda do Casaco ou — talvez até o mais arrojado e musicalmente ambicioso do lote — “Por Este Rio Acima”, de Fausto. Será exatamente este último disco, amplamente reconhecido como um dos maiores tesouros da música popular portuguesa, que se celebrará com duplo concerto na Aula Magna, em Lisboa, amanhã (dia de ‘aniversário’ do álbum) e domingo.

