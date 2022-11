Marilyn Manson diz que a sua carreira “está na sarjeta”

Marilyn Manson queixou-se de a sua carreira se encontrar “na sarjeta”, após ter sido acusado de vários crimes de abuso sexual.

De acordo com o “TMZ”, o músico afirma ter sido alvo de ameaças de morte logo após as acusações. Pelo menos 15 mulheres alegam ter sido abusadas por Manson, entre elas as atrizes Esmé Bianco e Evan Rachel Wood.

Em documentos obtidos pelo mesmo website, o músico diz que essas ameaças o deixam “ansioso, deprimido, preocupado e insone”. Manson negou sempre todas as acusações, apelidando-as de “horríveis distorções da realidade".

Marilyn Manson confirmou ainda que a sua editora, a Loma Vista, e a sua agência de management, a CAA, terminaram os contratos que tinham com o músico.

Como consequência disso, Manson encontra-se impedido de fazer digressões, e as suas exposições de arte foram “adiadas indefinidamente”. E não só: o músico diz que as acusações de que foi alvo fizeram-no perder dois trabalhos como ator, nas séries “American Gods” e “The Stand”.