Frankie Chavez mostra canção sobre “reencontro e compromisso” e anuncia álbum em 2023

Frankie Chavez mostrou esta sexta-feira o seu novo single, ‘Não Saberás’, que conta com um vídeo realizado por André Tentúgal. A nova canção será incluída num novo álbum de originais, pela primeira vez totalmente cantado em português, a ser editado em fevereiro de 2023.

Segundo o músico, ‘Não Saberás’, que sucede ao tema ‘Cheguei Bem’, fala de “reconciliação”: “Fala de reencontro e de compromisso. Fala de cedência, de diálogo e de compreender o outro lado, ainda que não apeteça. Fala de liberdade. De liberdade de escolha e de liberdade de expressão. Às vezes temos de arriscar para nos sentirmos vivos. Senão nunca saberemos o que seria se não tivéssemos dado aquele salto”.

Veja o vídeo de ‘Não Saberás’ abaixo.

Com três álbuns em nome próprio, o mais recente dos quais, "Double or Nothing", foi editado em 2017, Frankie Chavez integra também o projeto Miramar, em parceria com Peixe, que se tornou conhecido como guitarrista dos Ornatos Violeta - a dupla editou o segundo disco, "Miramar II", no início deste ano.