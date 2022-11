Os Smashing Pumpkins lançaram, de surpresa, o primeiro volume da sua “ópera rock”, “Atum”.

O disco conterá, no total, 33 canções. As primeiras 11 já podem ser ouvidas através das principais plataformas de streaming.

“Atum” sucede aos anteriores empreendimentos épicos dos Smashing Pumpkins, “Mellon Collie and the Infinite Sadness” (1995) e “Machina/The Machines of God” (2000). O álbum completo deverá estar disponível em abril do próximo ano.

Ouça aqui as primeiras 11 canções de “Atum”: