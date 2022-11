Os norte-americanos The Walkmen voltaram

Os Walkmen anunciaram o seu regresso ao ativo. A banda de Hamilton Leithauser irá dar dois concertos únicos no Webster Hall, em Nova Iorque, a 26 e 27 de abril de 2023.

O grupo tem estado em hiato desde 2013, um ano após terem lançado o seu último álbum, “Heaven". Em comunicado à imprensa, Leithauser escreveu que os membros dos Walkmen “decidiram tocar juntos outra vez”.

Desde que se afastaram, os Walkmen têm-se mantido ocupados com outros projetos. Leithauser lançou três álbuns a solo (o último dos quais, “The Loves Of Your Life”, em 2020) e um em parceria com Rostam Batmanglij, ex-Vampire Weekend.

Paul Maroon, guitarrista do grupo, editou “Instrumental Music” em 2020. O baixista Peter Bauer editou, em setembro, o seu terceiro álbum a solo, “Flowers”. O multi-instrumentista Walter Martin fez vários trabalhos para filmes, e o baterista Matt Barrick colaborou com nomes como os Fleet Foxes ou Matt Berninger.

O último concerto dos Walkmen em Portugal deu-se a 4 de novembro de 2012, na antiga sala TMN Ao Vivo, em Lisboa.