Madonna faz apelo aos fãs: “Parem de me fazer bullying”

Madonna fez um apelo aos seus seguidores nas redes sociais.

Nas stories do seu Instagram, a cantora norte-americana, que com frequência surpreende os seus admiradores com partilhas inesperadas, publicou uma foto sua, sobre a qual escreveu: “Parem de fazer bullying à Madonna por ela aproveitar a vida”.

Recentemente, Madonna respondeu a várias perguntas sobre a sua vida pessoal, confessando que se arrepende de ter casado. “Das duas vezes!”, esclareceu.

A artista, de 64 anos, tem partilhado vários vídeos desconcertantes, nomeadamente aqueles que publica no TikTok, rede social utilizada por um público mais jovem.