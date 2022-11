Em lágrimas, Milton Nascimento dedica o último concerto da carreira a Gal Costa e é aplaudido por 60 mil pessoas

Milton Nascimento despediu-se dos palcos, no passado domingo, com o último concerto da sua carreira a realizar-se em Belo Horizonte, no Brasil.

O músico de 80 anos dedicou o espetáculo a Gal Costa, sua amiga e colega de profissão, recentemente falecida. Ao fazer essa dedicatória, Milton Nascimento foi de imediato aplaudido pelas 60 mil pessoas que encheram o Mineirão, o estádio onde atuou.

Recorde-se que esta última digressão da carreira de Milton Nascimento passou por Portugal no verão, tendo o músico brasileiro dado concertos em Lisboa, Porto, Braga e Castelo Branco.

Veja o vídeo: