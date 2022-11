“António encosta-te a mim” e outros êxitos da música portuguesa revistos por David Fonseca no especial de “Isto é Gozar com Quem Trabalha”

David Fonseca foi o convidado especial da centésima edição de “Isto é Gozar com quem Trabalha”. No programa da SIC, apresentado por Ricardo Araújo Pereira no Coliseu do Porto, o cantor adaptou canções bem conhecidas da música portuguesa aos temas que marcam a atualidade noticiosa.

Foi o caso de ‘E Depois do Adeus’, de Paulo de Carvalho, adaptada a Paulo Raimundo, sucessor de Jerónimo de Sousa na liderança do PCP; ‘Encosta-te a Mim’, de Jorge Palma, sobre a ligação do Primeiro-ministro António Costa com os seus ministros; ‘Os Putos’, de Carlos do Carmo, sobre um jovem assessor do Governo, Tiago Cunha, de 21 anos; ‘Jura’, de Rui Veloso, acerca de uma hipotética coligação do PSD com o Chega; ou a música do Vitinho, que nos anos 80 ‘mandava’ as crianças para a cama, que nesta versão trata sobre a (não) construção de um pavilhão multiusos e “transfronteiriço” em Caminha.

Pode ouvi-las aqui no podcast do programa, a partir dos 48 minutos: