Aaron Carter morreu sem deixar testamento: quem será o herdeiro?

O estado da Califórnia irá decidir quem ficará com os bens de Aaron Carter, após o cantor ter falecido sem deixar testamento.

Segundo o “TMZ”, o beneficiário poderá vir a ser Prince, filho de Aaron Carter, de apenas 11 meses de idade. Na Califórnia, a lei dita que, na ausência de um testamento, serão os filhos a herdar os bens de um falecido.

Note-se, no entanto, que Carter passava por algumas dificuldades financeiras à altura da sua morte. Fonte próxima do cantor disse ao “TMZ” que este “ia sobrevivendo" e "gastava imediatamente o que ganhava”.

Aaron Carter foi encontrado morto em sua casa em Lancaster, naquele estado norte-americano, no passado dia 5. Ainda não são conhecidas as causas do óbito.