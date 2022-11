Os belgas dEUS anunciam novo álbum, o primeiro em mais de dez anos. E há uma canção nova para ouvir

Os dEUS anunciaram o lançamento de um novo álbum, o primeiro em mais de dez anos.

Intitulado “How To Replace It”, o disco é o sucessor de “Following Sea”, de 2012, e tem data de lançamento marcada para o dia 17 de fevereiro.

Juntamente com o anúncio, os dEUS divulgaram o primeiro single do disco, ‘Must Have Been New’.

Recorde-se que os dEUS irão regressar a Portugal a 2 de abril de 2023, para um concerto que terá lugar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os bilhetes serão colocados à venda esta quinta-feira.

Ouça aqui ‘Must Have Been New’ e confira o alinhamento de “How To Replace It”:

1. ‘How To Replace It’

2. ‘Must Have Been New’

3. ‘Man Of The House’

4. ‘1989’

5. ‘Faux Bamboo’

6. ‘Dream Is A Giver’

7. ‘Pirates’

8. ‘Simple Pleasures’

9. ‘Never Get You High’

10. ‘Why You Think It Over (Cadillac)’

11. ‘Love Breaks Down’

12. ‘Le Blues Polaire’