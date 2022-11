Morreu Keith Levene, músico fundador dos Clash e dos PiL

Morreu o guitarrista Keith Levene, membro fundador dos Clash e dos Public Image Ltd (PiL). Tinha 65 anos.

O anúncio foi feito através das redes sociais pelo escritor Adam Hammond. Ainda não se conhecem as causas do óbito, que aconteceu na passada sexta-feira, em Norfolk, no Reino Unido. Sabia-se que sofria de cancro hepático.

“Ele era um dos guitarristas mais inovadores, audazes e influentes de todos os tempos”, pode ler-se. “Tentou criar um novo paradigma musical e, com John Lydon e Jah Wobble, conseguiu-o. O trabalho dele nos nove minutos de ‘Theme’ definiu o que a música alternativa devia ser”, refere-se, em alusão ao tema de abertura do álbum de estreia dos PiL, em 1978.

A carreira de Levene começou no início dos anos 70, enquanto roadie dos Yes. Em 1976, fundou os Clash ao lado de Mick Jones, e persuadiu Joe Strummer a abandonar a sua banda de então, os The 101ers, para que este se juntasse às futuras lendas do punk.

Após ter saído dos Clash, antes de estes terem sequer gravado qualquer disco, formou os PiL. ao lado de John Lydon. Abandonaria este grupo, que se tornou num dos mais icónicos do período pós-punk, em 1983.



Em meados dos anos 80, mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde formou uma empresa com a sua segunda mulher, a jornalista Shelly da Cunha. Do lado de lá do Atlântico, produziu maquetas para os Red Hot Chili Peppers e lançou o seu primeiro álbum a solo, “Violent Opposition”, com membros da banda californiana.

Depois de um silêncio editorial na década de 90, voltou às edições neste milénio, publicando EPs e álbuns em edições de autor, bem como um disco com o também ex-PiL Jah Wobble, “Yin and Yang”, em 2012. O seu último registo de longa duração data de 2014, “Commercial Zone 2014”, gravado em Praga, na Chéquia, após uma campanha de ‘crowdfunding’.