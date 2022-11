Louis Tomlinson partiu um braço após uma queda

Louis Tomlinson, ex One Direction, foi forçado a cancelar alguns compromissos relacionados com o lançamento do seu novo álbum após ter sofrido uma queda, que o deixou com um braço partido.

O músico iria dar início a uma digressão por lojas do Reino Unido, para várias sessões de autógrafos. Estas datas serão, agora, adiadas.

Tomlinson partilhou imagens do raio-X feito ao seu braço, juntamente com uma mensagem aos fãs, nas redes sociais. “Infelizmente, sofri uma queda e parti o braço”, escreveu. “Entristece-me dizer que terei de cancelar as sessões de autógrafos”.

O novo álbum de Louis Tomlinson, “Faith In the Future”, foi lançado na passada sexta-feira. A 3 de outubro de 2023, o músico irá apresentar-se ao vivo na Altice Arena, em Lisboa.