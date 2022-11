Morreu Nik Turner, dos Hawkwind

Morreu Nik Turner, antigo saxofonista dos Hawkwind. Tinha 82 anos.

O anúncio foi feito através das páginas oficiais do músico, nas redes sociais. Não foram avançadas as causas do óbito.

Em 1969, Turner juntou-se aos Hawkwind, primeiro como roadie, depois como clarinetista e saxofonista. Com o grupo, escreveu temas como ‘Brainstorm’ e ‘Master of the Universe’, antes de sair em 1976. Voltaria a fazer parte dos Hawkwind entre 1982 e 1984.

Ao longo da sua carreira, lançou também projetos como os Sphynx, Inner City Unit, Nik Turner's Fantastic All Stars ou Space Ritual - com estes últimos, atuou no festival Reverence, em Valada do Ribatejo, em 2016. Colaborou, ainda, com nomes como Sting, Stranglers, Psychic TV ou Sham69, entre outros.