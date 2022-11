Gal Costa deixa fortuna de 3 a 5 milhões de euros a um único herdeiro

Gal Costa irá deixar uma fortuna estimada em 3 a 5 milhões de euros a um único herdeiro, o seu filho adotivo, Gabriel Costa.

A “Rolling Stone Brasil”, citando o “Jornal do Bolsão”, escreve que a cantora brasileira amealhava ainda entre 180 e 360 mil euros por mês, fruto do cachet dos seus espetáculos e dos royalties sobre as suas canções.

Gal morreu na passada quarta-feira, aos 77 anos, sem que tenham sido ainda avançadas as causas do óbito. O velório da cantora irá realizar-se esta sexta-feira, das 12h às 18h (hora de Portugal Continental), na Assembleia Legislativa de São Paulo, cidade onde vivia, e será aberto ao público. O enterro, porém, será reservado a amigos próximos e familiares.

Gal Costa adotou o seu filho quando o menino tinha 2 anos e vivia num abrigo do Rio de Janeiro, sofrendo de raquitismo. O rapaz tem agora 17 anos. Em 2021, a cantora disse, em entrevista à “Globo”: “Eu achava que filho tinha que ser parido. Hoje, sei que filho é amor.”