A cantora brasileira Simone estava a caminho de Fátima quando soube que Gal Costa tinha morrido. Ontem, homenageou-a no Coliseu do Porto

Simone prestou homenagem a Gal Costa, que morreu esta semana aos 77 anos, no primeiro de três concertos em Portugal.

Pouco antes do encore do seu concerto no Coliseu do Porto, refere o jornal brasileiro “O Globo”, a cantora brasileira desenrolou uma bandeira branca onde se podia ler, em azul, o nome “Gal”.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, Simone - que se encontra em plena digressão de 50º aniversário de carreira, atuando sábado no Casino Estoril e segunda no Coliseu dos Recreios - “soube da morte de Gal quando estava a caminho de Fátima e ficou desolada com a notícia”.

Esta sexta-feira, no Instagram, a artista brasileira partilhou um vídeo dos preparativos da homenagem, e do momento em que, no palco da sala de espetáculos da Invicta, o pano branco é exibido.