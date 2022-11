Ricky Wilson, dos Kaiser Chiefs, pede desculpa após dar concerto embriagado: “Cometi um erro e sucumbi a um velho hábito”

Ricky Wilson, dos Kaiser Chiefs, pediu desculpa aos fãs da banda após se ter apresentado completamente alcoolizado durante um concerto em Londres.

No passado sábado, na O2 Arena, Wilson esqueceu-se de várias letras e mostrou um comportamento errático ao longo do concerto. Houve, inclusive, várias pessoas que abandonaram a sala.

Através do “The Sun”, Wilson emitiu um comunicado no qual lamenta o seu comportamento. “Cometi um erro, e cedi a velhos hábitos de bebida”, escreveu,

“Foi um erro, que chateou e desapontou muitos de vós, e alguns dos que me são próximos. Tento sempre não desapontar as pessoas, e parece que me desapontei a mim mesmo”.

“Vou fazer de tudo para que isso não volte a acontecer”, rematou.