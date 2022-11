Reunião dos Bon Jovi “é possível”, diz Richie Sambora

Richie Sambora poderá estar de regresso aos Bon Jovi. Foi o próprio quem o afirmou, em entrevista ao jornal “Daily Mail”.

O guitarrista, que deixou a banda em 2013, revelou ter “andado a falar” com os seus antigos colegas. A última vez que tocou com os Bon Jovi foi em 2018, quando a banda entrou para o Rock and Roll Hall of Fame.

“Para voltar a tocar com eles, teria que ser uma situação especial. Mas não descarto a possibilidade”, disse.

Questionado pela edição britânica do jornal “Metro” sobre se essa “situação especial” poderia ser uma atuação no festival de Glastonbury, Sambora admitiu: “É uma possibilidade”.

A edição de 2023 do festival de Glastonbury irá realizar-se de 23 a 25 de junho. Os bilhetes já se encontram esgotados, não tendo sido anunciado qualquer nome para o cartaz.