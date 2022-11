Posto Emissor #124: BLITZ convida Ana Moura. Das raízes africanas ao desafio da maternidade

Ana Moura é a convidada da semana do Posto Emissor. A fadista regressa ao podcast da BLITZ na véspera de editar o seu novo álbum, “Casa Guilhermina”, o primeiro desde que se tornou uma artista independente e aquele onde explora outros territórios para lá do fado, com a inclusão de sonoridades que lhe chegam das suas raízes angolanas e também da música eletrónica.

A liberdade criativa que bebeu de Conan Osíris, as saudades que tem de Prince, a história de amor que a liga a Pedro Mafama, um dos produtores do novo álbum, os desafios da maternidade, a ambição de levar a pop portuguesa a ter sucesso fora de fronteiras e a reintrodução do fado como um espaço de inclusão foram outros assuntos abordados na conversa com Ana Moura.

No Posto Emissor desta semana, recordamos ainda a artista brasileira Gal Costa, que morreu esta semana, e falamos da entrevista que Lia Pereira fez a Bon Iver, há quase três anos, como forma de antecipar o concerto que o coletivo norte-americano dará em Lisboa esta sexta-feira. Deixamos-lhe ainda, como habitualmente, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias.

