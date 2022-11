EXCLUSIVO: A estreia do videoclip de ‘Quero-te’, de Agir, “a canção mais pessoal e introspetiva do disco”

Agir estreia em exclusivo com a BLITZ o videoclip de ‘Quero-te’, o último single do álbum “Cantar Carneiros”, lançado no final do verão.

É, segundo o artista, “o tema mais pessoal e introspectivo deste disco” e “fala sobre as falhas e vulnerabilidade que ficam a descoberto depois da fase mais ‘cor-de-rosa’”.

Gravado num só take no Grémio Literário, em Lisboa, o vídeo é realizado por Victor Hugøoli, da produtora Nefelibatas Films.

Agir apresenta “Cantar Carneiros” no Teatro São Luiz, em Lisboa, no próximo dia 29. Terá como convidadas as cantoras-compositoras Bárbara Tinoco, Milhanas e Tainá, bem como a atriz Isabel Ruth, que integraram o álbum de 2022.