São conhecidas as circunstâncias da morte de Aaron Carter

Apesar de ainda não terem sido divulgados os resultados da autópsia, as autoridades norte-americanas revelaram detalhes sobre as circunstâncias da morte de Aaron Carter. O cantor, e irmão de Nick Carter, dos Backstreet Boys, foi encontrado morto na banheira da sua casa na Califórnia no passado sábado. Tinha 34 anos.

Segundo as informações avançadas pelas autoridades ao site TMZ, foram encontradas várias latas de ar comprimido e comprimidos na casa de banho e no quarto de Carter, o que poderá explicar a razão pela qual se afogou na banheira. Eram conhecidos os problemas de dependência de substâncias do artista.

As mesmas fontes policiais avançam que a última vez que Carter foi visto com vida foi às 02h da madrugada de sexta-feira, sendo depois encontrado morto na banheira, na manhã de sábado, pela sua empregada doméstica, alertada pelo cão do artista. Nenhuma nota de suicídio foi encontrada e as autoridades não encontraram indícios de crime.