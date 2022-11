Billy Corgan 'apanhado' a comer batatas fritas durante concerto de Smashing Pumpkins

Billy Corgan foi “apanhado” a petiscar durante um concerto da sua banda, os Smashing Pumpkins, em Milwaukee, no estado norte-americano do Wisconsin.

O insólito aconteceu durante um solo de bateria de Jimmy Chamberlin, num espetáculo no final de outubro, no qual os Smashing Pumpkins atuaram numa sala com capacidade para 17 mil pessoas.

Depois de satisfazer o apetite, Billy Corgan limpa as mãos a uma pequena toalha e retoma as suas funções de palco. O vídeo, que pode ser visto abaixo, já deu origem a numerosos comentários e adaptações jocosas de letras dos Smashing Pumpkins, como “Despite all my rage I am still gonna eat all the Lays”.