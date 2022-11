Ana Moura mostra as canções do novo álbum em atuação gratuita em Lisboa

Esta sexta-feira, 11 de novembro, dia em que “Casa Guilhermina”, o seu novo álbum, vê a luz do dia, Ana Moura vai apresentar as novas canções numa atuação gratuita na fachada dos Armazéns do Chiado, em Lisboa. O início do showcase está previsto para as 19h, servindo também para marcar o arranque da época natalícia naquele espaço comercial.

A fadista, que recentemente mostrou mais um single de avanço de “Casa Guilhermina” - recorde aqui a reportagem da BLITZ das gravações do vídeo de ‘Arraial Triste’ -, dará ainda, depois da atuação, uma sessão de autógrafos na FNAC do Chiado. Recorde-se que “Casa Guilhermina" sucede a “Moura”, de 2015, e inclui, além de ‘Arraial Triste’, as canções ‘Andorinhas’, ‘Jacarandá’ e ‘Agarra em Mim’, dueto com Pedro Mafama.

Em entrevista ao Expresso, no ano passado, Ana Moura afirmou que apesar de ter levado a sua música para outras sonoridades em “Casa Guilhermina”, o disco ainda inclui fado: “Este disco é tudo menos exclusão. É inclusão, é a reunião de todas as heranças que eu tenho. Vibro com o malhão e com os viras quando estou com o meu pai da mesma forma como vibro com o semba quando estou com a minha mãe”.