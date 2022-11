Alanis Morissette explica porque não foi ao Rock and Roll Hall of Fame: “Não preciso de passar tempo num ambiente que reduz as mulheres”

Alanis Morissette justificou a sua ausência da cerimónia de 2023 do Rock and Roll Hall of Fame, que decorreu no passado sábado.

A cantautora canadiana deveria ter-se apresentado ao lado de Olivia Rodrigo para interpretar ‘You’re So Vain', canção de Carly Simon, uma das laureadas. Porém, acabou por cancelar a sua presença.

Em comunicado, Morissette começa por afirmar o seu amor “por todas as pessoas e artistas maravilhosos que lá estiveram”, mas aponta o dedo à produção.

“Passei décadas numa indústria repleta de misoginia, tolerei condescendência, desrespeito, desprezo, quebras de contrato, falta de apoio, exploração, violência psicológica (e não só) ao longo da minha carreira”, disse.

“Felizmente, estou num ponto da minha vida em que não preciso de passar o meu tempo num ambiente que reduz as mulheres. Tive inúmeras experiências com equipas de produção, de todos os géneros, ao longo da minha vida. Não há nada melhor que uma equipa diversificada de pessoas, a juntar-se para uma missão apenas”.

Morissette não quis, no entanto, revelar mais detalhes. Olivia Rodrigo acabou por interpretar ‘You’re So Vain' a solo.