Os Ornatos Violeta começaram os seus concertos de Aveiro a tocar na rua: veja os vídeos

Depois de concertos nos festivais North Music Festival, no Porto em maio, e no MEO Kalorama, em Lisboa em setembro, os Ornatos Violeta marcaram alguns espetáculos em teatros. A 26 de novembro, tocarão no Teatro das Figuras, em Faro, e no passado fim de semana atuaram por duas vezes no Teatro Aveirense.

Em Aveiro, a noite começou aconteceu ainda antes de o público entrar na sala: na rua, com os músicos do Porto a tocarem para quem passava. Veja abaixo um vídeo e aqui outro:

Na primeira das datas no Teatro Aveirense, os Ornatos Violeta tocaram mais de 30 canções, incluindo temas dos seus dois álbuns de originais, “Cão!”, de 1997, e “O Monstro Precisa de Amigos”, de 1999, algumas raridades e ainda músicas de Foge Foge Bandido e Nuno Prata.



Alinhamento de sábado, 5 de outubro, segundo os utilizadores do site setlist.fm:



1. A Dama do Sinal

2. 1 Beijo = 1000

3. Para Nunca Mais Mentir

4. Tanque

5. Homem de Princípios

6. Débil Mental

7. Há-de Encarnar

8. Punk Moda Funk

9. Sacrificar

10. Nuvem

11. Chaga

12. Chuva

13. Notícias do Fundo

14. Pára de Olha para Mim

15. Hoje Quem? (canção de Nuno Prata)

16. Canção da Canção Triste (Foge Foge Bandido)

17. Dia Mau

18. Devagar

19. Coisas

20. O.M.E.M.

21. Como Afundar

22. Ouvi Dizer

Encore:

A Metros de Si

Pára-me Agora

Capitão Romance

Encore 2:

Fim da Canção

Tempo de Nascer

Raquel

Dias de Fé

Encore 3:

Rio de Raiva