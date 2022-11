Billie Eilish oficializou a sua relação com Jesse Rutherford, dos The Neighborhood.

A artista deixou-se fotografar ao lado do seu namorado, durante a 11ª “Art + Film Gala” do Museu de Arte do Condado de Los Angeles. O casal chegou à cerimónia de pijama, e enrolado num cobertor.

No Instagram, Billie Eilish já tinha partilhado fotografias com Jesse Rutherford, com quem celebrou o Halloween. O vocalista dos The Neighborhood é 11 anos mais velho que Eilish.

Veja essas fotos: