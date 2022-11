A série “Westworld” foi cancelada

O canal HBO anunciou o cancelamento da série “Westworld”, após quatro temporadas.

Em comunicado, o canal elogiou os criadores da série, Jonathan Nolan e Lisa Joy, dizendo que estes “subiram a fasquia em cada passo que davam”.

“Estamos-lhe imensamente gratos, bem como ao elenco incrivelmente talentoso, aos produtores, à equipa e aos nossos parceiros”, pode ler-se. “Foi emocionante acompanhá-los nesta viagem”.

A série, adaptada a partir do romance com o mesmo nome de Michael Crichton, estreou-se em 2016 e venceu nove prémios Emmy. Do elenco faziam parte nomes como Anthony Hopkins, Ed Harris ou Evan Rachel Wood.