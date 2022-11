Os 5 álbuns da vida de Brian Johnson, vocalista dos AC/DC

Brian Johnson foi alvo de um curto perfil na “Spin”, tendo sido instado a enumerar os cinco álbuns sem os quais não consegue viver.

O vocalista dos AC/DC - que revelou que da sua coleção fazem parte discos dos Mills Brothers, Louis Armstrong ou Traveling Wilburys - escolheu cinco verdadeiros clássicos, do rock e do jazz.

Veja aqui a lista, bem como a sua justificação para cada escolha:

Traveling Wilburys, “Vol. 1” - “Gosto de o ouvir”

Jimi Hendrix, “Are You Experienced” - “Mudou a minha vida”

The Beatles, “Help!” - “Mágico”

The Rolling Stones, “The Rolling Stones” - “Os Section 5 [uma das suas primeiras bandas] aprenderam a tocar todas as faixas deste disco. Foi o começo da minha carreira ao vivo”

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong, “The Best of Ella Fitzgerald & Louis Armstrong on Verve” - “Sentem-se com uma rapariga bonita, uma boa garrafa de vinho, e vejam o que acontece”