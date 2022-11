Fernando Ribeiro (Moonspell): “Adoro música indie. A Sónia Tavares gosta mais de coisas dos anos 90”

Fernando Ribeiro, convidado do mais recente Posto Emissor, partilhou connosco algumas das suas escolhas musicais além do metal.

“O meu personal trainer, que também é vocalista da banda Plastic People e tem um excelente gosto musical, deu-me a conhecer bandas como Viagra Boys. Também gosto de shoegaze, uma das minhas bandas favoritas são os Slowdive”, diz o artista, que no início da semana deu com os Moonspell dois concertos comemorativos do 30º aniversário da banda, nos coliseus do Porto e de Lisboa.

Numa casa cheia de música, Sónia Tavares, vocalista dos Gift, sua mulher e convidada recente do Posto Emissor, “também ouve bandas novas, mas gosta mais de coisas dos anos 90.”

Ouça a resposta completa pela 1h 24m 31s.