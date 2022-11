Mariah Carey anunciou a chegada da época natalícia, com um vídeo publicado nas redes sociais.

A cantora fez a transição do Halloween para o Natal com um vídeo onde surge vestida de bruxa, primeiro, e de Mãe Natal, imediatamente a seguir. “Está na hora”, escreveu.

A cantora lembrou, desta forma, que o mundo está prestes a escutar, coletivamente, um dos seus maiores sucessos: ‘All I Want For Christmas Is You’.

Veja o vídeo: