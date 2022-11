Billie Eilish e namorado causam polémica com disfarces de Halloween. “Será que estão a gozar connosco?”

Billie Eilish e o namorado, Jesse Rutherford, estão a ser criticados por se terem mascarado, no Dia das Bruxas, de bebé e idoso, respetivamente.

A artista norte-americana, de 20 anos, e o namorado, de 31, parecem com este disfarce querer troçar dos comentários que as primeiras notícias sobre o seu relacionamento amoroso despertaram.

Preocupados com Billie Eilish, muitos fãs sugeriram ser excessiva a diferença de idades entre ela e Jesse Rutherford, que é vocalista da banda The Neighbourhood. Agora, consideram que o disfarce de Halloween do casal é desrespeitoso para com a sua preocupação. “Será que estão a gozar connosco?”, perguntam-se alguns, enquanto outros acusam Billie Eilish de desvalorizar a “pedofilia”.

A foto de Billie e Jesse foi partilhada pela autora de ‘Bad Guy’, no último slide deste conjunto de imagens no Instagram:

instagram billie eilish