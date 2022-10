O cantor e ator Lee Jihan morreu na tragédia de Seul

O ator e cantor sul-coreano Lee Jihan foi uma das vítimas da tragédia ocorrida em Seul, durante uma festa de Halloween, que provocou pelo menos 149 mortos e 150 feridos, após uma debandada que resultou em esmagamento e sufoco.

A morte de Lee Jihan, aos 24 anos, foi confirmada pelas agências de talentos 935 Entertainment e 9Ato Entertainment.

Jihan começou por se tornar conhecido após participar no programa de televisão “Produce 101”, que juntava vários cantores com vista a formar uma banda K-Pop. Mais tarde, participou na telenovela “Today Was Another Namhyun Day”