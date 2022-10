Fernando Ribeiro: “Pensei desistir. Já não me via em cima de um palco e os Moonspell estavam feitos em cacos”

A celebrar 30 anos de carreira com os Moonspell, Fernando Ribeiro esteve no Posto Emissor, podcast da BLITZ, refletindo sobre o trajeto da mais internacional banda rock de Portugal e os seus maiores desafios.

“Tive três meses em que pensei desistir dos Moonspell”, revela. “Já não me via em cima de um palco, tinha problemas com a voz e a nossa banda estava feita em cacos. Ainda por cima fomos explorados pelo nosso agente alemão.”

Apesar de ter encontrado um novo ânimo, Fernando Ribeiro admite: “Muita gente brinda aos nossos próximos 30 anos, mas eu não me vejo numa banda aos 78 anos.”

Pode ouvir a resposta completa a partir dos 35m 18s.

Os Moonspell vão celebrar os seus 30 anos de carreira com concertos especiais nos coliseus do Porto, a 31 de outubro, e de Lisboa, a 1 de novembro.