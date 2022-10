Conseguirá Dolly Parton reunir os Led Zeppelin?

Dolly Parton quer reunir os Led Zeppelin no seu próximo álbum. A intenção é gravar uma versão do clássico ‘Stairway To Heaven’.

Após ter sido nomeada para o Rock & Roll Hall Of Fame, a artista country expressou a sua intenção de gravar um álbum rock. Agora, em entrevista à “Pollstar”, Parton explicou que quer contar com Jimmy Page e Robert Plant, em estúdio.

“Sempre quis gravar um álbum rock”, disse. “O meu marido é um enorme fã de rock n' roll, e durante anos pensei em fazer um disco só para ele. Quando fui nomeada, achei que deveria ir em frente com a ideia”.

“Estou a tentar que o Robert Plant cante” nessa versão de ‘Stairway To Heaven’, acrescentou. “Talvez o Jimmy Page possa tocar. Quero trazer algumas pessoas, grandes clássicos, para o álbum”.

Dolly Parton já tinha gravado uma versão de ‘Stairway To Heaven’, em 2002, mas num estilo que não o rock n' roll: