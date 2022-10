Morreu D.H. Peligro, dos Dead Kennedys

Morreu D.H. Peligro, baterista dos Dead Kennedys. Tinha 63 anos.

A sua morte foi confirmada pelo grupo de punk rock norte-americano, através de um comunicado publicado nas redes sociais. O músico terá sofrido uma queda acidental, que lhe provocou um traumatismo craniano.

D.H. Peligro juntou-se aos Dead Kennedys em 1981, substituindo o baterista original do grupo, Bruce Slesinger. O seu primeiro trabalho com a banda foi o EP “In God We Trust, Inc.”, lançado nesse mesmo ano.

O baterista fez parte dos Dead Kennedys até ao fim do grupo, em 1986, reunindo-se com estes em 2001. Ao longo da sua carreira, tocou também com os Red Hot Chili Peppers, Nailbomb ou Feederz, e formou o seu próprio projeto, Peligro, que lançou três álbuns entre 1995 e 2001.