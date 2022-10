50 anos dos Neu!, a banda que veio do futuro

Acabado de chegar de uma visita ao Oceanário, Michael Rother senta-se numa esplanada do Castelo de São Jorge enquanto absorve o calor do sol de verão que ilumina a cidade que se estende até ao rio. Rodeado de turistas de todas as nacionalidades, o fundador dos lendários Neu! passa completamente despercebido e é, ele mesmo, apenas mais um turista de visita a Lisboa: “Tenho muitas memórias de Portugal. E a Vittoria também disse: ‘Portugal é um belo sítio para se visitar.’ Quer dizer, só o andar pelas ruas e pelos museus... Ontem estivemos num museu em Belém, fomos ao Jardim Botânico...” O guitarrista refere-se a Vittoria Maccabruni, companheira de vida e colaboradora musical com quem, já este ano, lançou “As Long As The Light”, trabalho em que prossegue uma aventura de exploração musical iniciada há mais de meio século em Düsseldorf.

Rother acabou de completar 72 anos, mas os ares da floresta da Baixa Saxónia, onde reside há décadas, devem ser benéficos, já que parece muito mais novo. O músico é generoso com as memórias de um passado que parece ter demorado cinco décadas a receber um aplauso amplo: “Era impossível imaginar algo desta dimensão”, confessa Michael que aceita conversar com o Expresso a propósito da reedição da obra integral dos Neu! no ano em que se cumpre meio século sobre a estreia do duo. “Nessa altura — tinha eu 20 ou 21 anos — só conseguia pensar nos meses que vinham a seguir. No máximo, pensava em como é que iriam ser as coisas no ano seguinte. 50 anos era muito para lá do horizonte. Os anos simplesmente passaram. Naquele tempo, pensávamos num dia de cada vez”, revela.