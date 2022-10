Os Arctic Monkeys estão preparados para ser uma banda de estádio

Os Arctic Monkeys acreditam que o seu novo álbum de estúdio, “The Car”, irá fazer com que o grupo se transforme numa “banda de estádio”.

Em entrevista ao “NME”, Alex Turner admitiu que “antes deste disco, não teria feito sentido tocar em estádios”, já que “não estávamos mentalmente preparados”.

As canções de “The Car” vieram, no entanto, mudar as regras do jogo. “Não quero dar um passo maior que a perna e dizer que algumas das canções ‘pertencem’ a um estádio, mas podiam, definitivamente, ‘pendurar-se’ num”.

O vocalista e guitarrista comparou ainda o tema-título a canções clássicas dos Arctic Monkeys, como ‘A Certain Romance’. “Lembro-me de a estarmos a gravar, e de termos uma conversa com o produtor sobre o solo de guitarra final”, afirmou.

“Há algo que acontece no final dessa faixa, onde ignoramos as regras, por um momento apenas. Focámo-nos no efeito emocional dos instrumentos sobre as palavras. E sinto que temos tentado voltar a fazer isso, uma e outra vez, desde então”.