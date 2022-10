Fernando Ribeiro (Moonspell): “É mais fácil um humorista encher o coliseu do que uma banda. A música não morreu, mas tornou-se um acessório”

Fernando Ribeiro, convidado desta semana do Posto Emissor, esteve no podcast da BLITZ para falar dos concertos que os Moonspell darão nos coliseus do Porto e de Lisboa, a 31 de outubro e 1 de novembro, respetivamente, em celebração dos seus 30 anos de carreira.

Tendo começado a militar na cena do heavy metal nos anos 80, Fernando Ribeiro aponta algumas mudanças no consumo de música de lá para cá. “A música não morreu, mas tornou-se um acessório de outras coisas. Eu costumo dizer que, não servindo para nada, a música serve para tudo. Há quem se case ou tenha filhos ao som de certas músicas”, aponta. “Hoje é mais fácil para um humorista encher um coliseu do que para uma banda (…), mas os tempos mudam e não devemos lamentá-lo.”

Para ouvir a resposta completa a partir dos 23m 03s.