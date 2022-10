Kanye West terá querido dar o título “Hitler” a um dos seus álbuns e uma investigação da “CNN” aponta-lhe simpatia pelo regime nazi

Kanye West será "obcecado" por Adolf Hitler e terá mesmo desejado dar o nome do ditador ao disco que lançou em 2018, que acabou por ser comercializado como "ye".

A revelação é feita por um antigo colaborador do músico em declarações à “CNN”. De acordo com a cadeia televisiva norte-americana, outras fontes confirmam esta versão. "Ele elogiava Hitler, dizia que a forma como conseguiu acumular tanto poder era incrível", afirma um executivo da indústria musical que era parceiro de negócio do rapper em 2018. "Costumava falar de coisas grandiosas que Hitler e o partido Nazi teriam feito pelo povo alemão".

Os elogios de Kanye estendiam-se a "Mein Kampf", livro de Hitler, e à forma como os nazis utilizavam a propaganda para atingir os seus fins.

Nota o site “Consequence” que a admiração de Kanye West por Hitler ficou bem presente, também, na entrevista que deu ao website "TMZ", em 2018 - onde declarou que "a escravatura foi uma escolha". Segundo Van Lathan, que à altura trabalhava no "TMZ", Kanye disse "adorar Hitler e os nazis", sendo que essas declarações foram cortadas da entrevista final.